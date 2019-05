Amiens fait match nul à Montpellier et se rapproche du maintien

Christophe Pelissier : « Le but qu’on met est un des plus beaux que l’on met cette saison. Il récompense le travail fait à l’entraînement » pic.twitter.com/ZQQswWoZmc — Amiens SC (@AmiensSC) 5 mai 2019

C'est un nouveau match nul, le 6e en 7 journées, mais c'est un point en plus et ce n'est pas du luxe.L'Amiens SC a profité d'une fatigue passagère des Montpelliérains, cinq jours après leur prestigieuse victoire face au PSG, pour ouvrir le score en seconde période.Trop passif, Montpellier a été surpris à la 66e minute sur un contre picard où Mendoza a profité d'une remise de l'avant-centre Guirassy pour tromper Benjamin Lecomte."Le but qu’on met est un des plus beaux que l’on met cette saison. Il récompense le travail fait à l’entraînement", a avoué l'entraîneur d'Amiens Christophe Pélissier.Les Amiénois mènent alors jusqu'à la 81e minute, jusqu'à ce que le Montpelliérain Florent Mollet égalise d'une splendide reprise de volée consécutive à un contre de Daniel Congré. La victoire aurait pu même revenir au MHSC si un but n'avait pas été refusé à Delort par la VAR.L'équipe de Christophe Pélissier s'en sort bien. Elle remonte ainsi provisoirement à la 16e place et possède surtout quatre points d'avance sur Caen, le barragiste, avant l'important rendez-vous contre Toulouse.