Amiens : les femmes seules pourront demander à sortir en dehors des arrêts de bus dès 22h

Les femmes voyageant seules peuvent désormais, de les déposer hors des arrêts. Un dispositif mis en place pour lutter contre le sentiment d'insécurité dans les sports.Il suffira desouhaité. Le conducteur choisira ensuite le lieu de descente dans le secteur demandé."Cette mesure a pour objectif de permettre aux femmes voyageant seules de rejoindre plus facilement et plus sereinement leur lieu de destination", détaille Ametis."Le dispositif est né de plusieurs réfléxions sur la prévention dans les transports avec un groupe de travail en interne chez Keolis et le soutien d'Amiens Métropole", ajoute Coralie de Rovere, responsable Marketing."Les conducteurs sont déjà formés sur les réflêxes à avoir en cas d'agression. Mais nous sommes ici sur une autre sphère, celle d'un travail sur le sentiment d'insécurité", poursuit Mme de Rovere.Il n'y a pas de durée déterminé pour ce dispositif. "On se donne le temps de regarder ce que ça donne, jusqu'à cet hiver, début 2019. Il pourrait être étendu aux personnes seules de manière générale."La mesure a déjà été adoptée par plusieurs sociétés de transports en France, avec comme point de départ le dans les transports en commun adopté par le gouvernement qui a débouché sur des