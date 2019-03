Amiens : le festival de la BD dévoile son affiche et son programme

La team des @RDVBDAmiens a dévoilé ce soir le programme et la sublime affiche (par @Marini_Comics) de sa 24ème édition les 1er et 2 juin 2019... avec, on y travaille, quelques surprises à venir au @CineStLeu ! @AmiensMetropole @hautsdefrance @SemAmiensA pic.twitter.com/9UK8zKLTll — Ciné St-Leu (@CineStLeu) 5 mars 2019

L'affiche du prochain festival de a BD d'Amiens a été dévoilée, ce mardi 5 mars. Pour convier le public à ce, le festival a choisi, représentant Batman en pleine lecture sur un fond couleur sang.L'auteur de Batman : The Dark Prince Charming est le premier franco-belge à dessiner les aventures du chevalier noir. Il fera l'objet d'une exposition rétrospective à la Maison de la Culture d'Amiens Un premier aperçu du programme du festival, qui se déroulera à laa également été dévoilé.pour des dédicaces, masterclass, ateliers, interviews dessinées ou visites commentées.Les visiteurs pourront découvrirde François Schuiten, Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael et Laurent Durieux.Mais aussi, comme "Indie Americans" ou "Beyrouth : portrait d'une utopie" . Le jeune public n'a pas été oublié, avec une exposition autour des éditions de la Gouttière et ses personnages Kamishibai, Makaton et Sixtine, ou encore autour de la série Bots Parmi les spectacles prévus,, David Prudhomme et Christian Olivier, au Safran, le 31 mai. Ainsi qu'une lecture-concert de Zeina Abirached autour du Piano Oriental. Hors-les-murs , une exposition Pico Bogue est prévue à la Bibliothèque Louis Aragon, ainsi qu'une exposition sur Les Sumos de David Prudhomme à la Maison de la Culture d'Amiens.