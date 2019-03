Amiens : les “gilets jaunes” s'invitent au meeting des Jeunes avec Macron pour rencontrer Muriel Pénicaud

Une confrontation sans débordement

La ministre du Travail Muriel Penicaud était à l'espace Dewailly à Amiens pour un meeting des Jeunes avec Macron. Des #GiletsJaunes espéraient la croiser mais la ministre serait déjà partie pic.twitter.com/aqkuXeotJO — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) 2 mars 2019

Au plus fort de la manifestation, les "gilets jaunes" étaientce samedi 2 mars. Ils ont commencé la journée avec un "repas solidaire" organisé au 2, rue Debray, un bâtiment public squatté par une quinzaine de personnes depuis le début du mois de février Par cette action, ils entendaient soutenir le collectif la Brèche et le Kass de la Somme, qui, ainsi que les occupants de cet immeuble vide. "A Amiens,: du patrimoine immobilier, laissé à l’abandon par le système capitaliste et étatique, plus intéressé par la spéculation que par l'hébergement", soutiennent les "Gilets Jaunes Réfractaires du 80", alors queen France.S'en est suivie uneà partir du Cirque d'Amiens. Et d'après les "gilets jaunes",où les forces de l'ordre ont effectué les premiers tirs de lacrymogène. Ils affirment qu', une information que la police n'a pas encore pu nous confirmer.Mais pas de quoi décourager les plus motivés d'entre eux qui ont poursuivi leur routeen présence de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. L'événement organisé dans la Somme, département qui a vu naître le mouvement En Marche !, marquait leUne soixantaine de "gilets jaunes" est restée devant la salle où s'est déroulé le meeting, affirmant vouloir. Mais d'après les informations de France Bleu Picardie, cette dernière avait"On a essayé de discuter avec eux mais ils ont refusé", indique Mélanie, une manifestante. Mais d'après Loïc Folleat des Jeunes avec Macron dans la Somme,. Toujours est-il que ce face-à-face n'a causé aucun débordement, le service de sécurité du meeting ayant pris soin d'éviter les confrontations.