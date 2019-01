Amiens : hommage à Françoise Rose-Auvet, ancienne directrice de “Chés Cabotans”

Françoise Rose-Auvet, directrice de "Chès Cabotans d'Amiens" pendant près de 50 ans

Reportage de J.-P. Delance, D. Bert, A. Barège. Avec Marie Rémond, directrice du Théâtre "Chés Cabotans d'Amiens".

Avec son mari Jacques Auvet, elle a été la gardienne de la tradition des marionnettes picardes pendant près de 50 ans. Françoise Rose-Auvet est décédée le 24 décembre à l'âge de 79 ans.De 1969 à 2016, elle était la directrice du théâtre Chès Cabotans où se produit Lafleur, le personnage emblématique de la culture amiénoise. Elle animait également la marionnette de Sandrine, la femme de Lafleur.Chès Cabotans, c'est une histoire de famille. En 1965, la ville d'Amiens reprend le théâtre et la troupe de marionnettes à fil et à tringles fondés par Maurice Domon en 1933. Parmi les jeunes marionnettistes qu'il forme, Françoise Rose-Auvet.La jeune femme ne quittera plus la scène et les spectacles en picard.Son mari Jacques meurt en 2009. Une disparition qui affecte beaucoup Françoise Rose. Tout comme les difficultés financières auxquelles est confronté Chès Cabotans . Elle laisse la direction en 2016, affaiblie par des problèmes de santé. Mais elle était restait bénévole dans cette structure qui aura été sa vie. Les marionnettes étaient comme ses enfants."La Ville ne pourra que rendre hommage à cette grande dame", a annoncé Brigitte Fouré, maire d'Amiens.