À Amiens, un homme mis en examen pour tentative d'homicide sur sa compagne et leur fille de 3 ans

Les faits se sont produits le mardi 18 décembre dans un appartement de la rue Philéas-Lebesgue à Amiens. Au cours d'une dispute conjugale, un homme de 29 ans aurait porté plusieurs coups de couteau à sa compagne et à leur fille de 3 ans.Selon nos confrères de France Bleu Picardie , la jeune femme, touchée au cou et dans le dos par des coups qui lui ont perforé les poumons, a dû être opérée. La petite fille a été blessée aux jambes. Le pronostic vital n'est engagé pour aucune des victimes.L'homme a été mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint, violences avec arme sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours et violences sur conjoint antérieures aux faits. Il a reconnu partiellement les faits, niant seulement ceux liés à l'enfant. Il a été placé en détention provisoire.Le suspect était connu des services judiciaires et aurait été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales.