Amiens : “L'homme sur sa bouée” remplacé par une toile en attendant une restauration

L'original n'a pas encore repris place dans le bras de la Somme, mais à défaut, une peinture le représentant est venue remplir le piédestal vide ce samedi. Un mois après la dégradation de la statue de l'"homme sur sa bouée", emblématique du quartier Saint-Leu, par deux joueurs de rugby de Marcq-en-Baroeul, une start-up amiénoise s'est donné pour mission de venir combler le manque. C'est donc une peinture réalisée par l'artistequi trône désormais à hauteur du quai Bélu, en attendant que le propriétaire des lieux retrouve éventuellement sa place."On a été étonné de la réaction et de la peine de certaines personnes, notamment dans le quartier Saint-Leu, explique, responsable de Thinkmyart , la structure qui a passé la commande. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose en attendant la restauration pour que la statue ne soit pas oubliée." Une semaine après la mise à bas de la statue de chêne, le projet s'esquissait.La toile est complétée par deux autres oeuvres, accrochées dans des commerces d'Amiens. Elle a été couverte d'un film plastique pour résister à l'épreuve du temps et de la pluie. Ses commanditaires espèrent qu'elle restera en place jusqu'à ce qu'elle puisse passer le relais à la statue signéequi occupait le socle depuis 1993, et qui, elle, avait su résister aux décennies et aux nombreux habillages opérés par les étudiants.