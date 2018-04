Amiens : un homme soupçonné d'avoir tiré à la carabine sur des enfants

Samedi après-midi, "cet homme a tiré sur ces jeunes enfants qui venaient récupérer un ballon dans son jardin et qui, selon lui, piétinaient, et ce n'était pas la première fois" ses plantes, a relaté leUn plomb a touché le bras d'un enfant qui a dû être opéré, a ajouté cette source, confirmant une information du Courrier Picard . L'homme, qui a affirmé "regretter vivement ce qu'il avait commis", est poursuivi pour "violences avec arme sur mineurs de 15 ans" et a été placé sous contrôle judiciaireavec interdiction de port d'armes.Il a fait l'objet d'une convocation sur procès-verbal et sera jugé le 28 juin.