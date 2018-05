Le slogan du Kass de la Somme qui réclame plus de place en hébergement d'urgence à Amiens - Mai 2018 / © France 3 Picardie

Amiens : ils campent devant l'église Saint-Honoré en soutien aux sans-abris

Le KASS (Kollectif d'Actions Solidaires dans la Somme), organise depuis samedi un rassemblement de soutien aux personnes sans-abris devant l'église Saint-Honoré à Amiens. Un camp avec des tentes a été installé afin de dénoncer le manque de place en hébergement d'urgence. - France 3 Picardie - Jean-Paul Delance et Manon Le Charpentier

Selon le Kass de la Somme , entre 15 et 20 personnes à Amiens dorment de nouveau dans la rue depuis fin mars. Parmi elles, des SDF et des demandeurs d'asile, dont des femmes."Les autorités nous répondent que des efforts ont été faits, mais selon nous ce n'est pas suffisant", indique la porte-parole du collectif. "Ce n'est pas facile de dormir au 115, ce sont des conditions de vie difficiles et donc lorsque l'on se voit refuser le pire, pour nous c'est inhumain", poursuit-elle.Face au manque de place en centre d'hébergement d'urgence, le collectif a donc décidé de manifester à quelques mètres de l'un d'entre eux, devant l'Eglise Saint-Honoré.Un camp avec des tentes a été installé depuis samedi soir, afin de faire réagir les autorités. "On ne comprend pas que la mairie ne se manifeste pas, on aimerait qu'elle vienne constater ce qu'il se passe, on ne peut pas juste nous envoyer la police et nous dire "vous partez dans 48h"", revendique la porte-parole.Un avis d'expulsion a été en effet notifié au Kass qui est sommé de quitter les lieux d'ici lundi 14h.