Amiens inaugure la première avenue Valéry Giscard d'Estaing de France

Mardi 2 février, le boulevard Ambroise Paré à Amiens va devenir la première avenue Valéry Giscrad d'Estaing de France. Après le pont Jacques Chirac et l'avenue François Mitterrand inaugurés en 2019, la municipalité d'Amiens a souhaité "honorer la mémoire d’un ancien président de la République française en lui attribuant le nom à l’une des artères de la Ville".

L’avenue Valéry Giscard d’Estaing va donc remplacer le boulevard Ambroise Paré, situé entre la rue de Rouen et la rue du Professeur Christian Cabrol :

La proposition de rebaptiser une rue au nom de "cet immense serviteur de l’Etat" a été faite par la maire d'Amiens, Brigitte Fouré. Elle a été adoptée à l'unanimité lors du conseil municipal du 28 janvier dernier.

"Il y a un peu plus d'un an, je m'étais aperçue que le Général de Gaule avait une avenue à Amiens, que le président Pompidou avait une voie à Amiens mais pas les autres présidents décédés de la 5ème république, constate Brigitte Fouré, la maire d'Amiens. Donc il m'a semblé utile de combler cette lacune. À chaque fois, nous choisissons des voies qui n'obligent pas les particuliers à changer d'adresse. CE sont des voies qui ne sont pas habitées ou pas encore habitées. On voulait que ce soit aussi des sites importants. L'avenue Valéry Giscard d'Estaing sera dans un nouveau quartier. C'est un petit clin d'oeil aussi à celui qui fut pendant longtemps le plus jeune président de la république".

Une proposition qui "a touché la famille de Valéry Giscard d'Estaing. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'un de ses fils sera là pour l'inauguration". Le dévoilement de la plaque portant le nom de Valérie Giscard d'Estaing aura en effet lieu en présence de Louis Giscard d’Estaing mardi 2 février à 11h. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981, est décédé le 2 décembre 2020.

Une placette Jean-Christophe Parisot, préfet hors cadre en charge du handicap, sera également inaugurée en face du centre social Alco, avenue de la Paix.