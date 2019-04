Amiens : un incendie dans une maison du quartier Saint-Roch fait un mort

Il est 2h30 du matin ce samedi 13 avril lorsque les pompiers d’Amiens reçoivent un appel d’urgence provenant du 52, rue de la Demi-Lune. Pour une raison encore inconnue, un incendie s’est déclaré dans une maison amiénoise. A l’arrivée des pompiers, le premier étage est déjà embrasé et un homme de 70 ans est retrouvé mort au pied du bâtiment. Selon les premières constatations, il se serait défenestré pour échapper aux flammes.



Deux autres personnes incommodées par les fumées ont été transportées au CHU. En tout, deux fourgons, une échelle et deux véhicules de secours à personne ont été mobilisés par le SDIS.



Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.