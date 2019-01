Amiens : Jade et Raphaël arrivent en tête des prénoms en 2018

Le nombre des naissance à Amiens a légèrement baissé en 2018. 4 504 bébés (2 123 filles et 2 381 garçons) contre 4 550 en 2017.



Les prénoms les plus donnés parmi ces 4 504 bébés sont Raphaël, Gabin et Gabriel chez les garçons, (contre Gabin, Tom et Jules en 2017 ; Raphaël était déjà 1er du classement en 2016) et, côté filles, Jade, Emma et Louise (contre Emma, Louise et Jade en 2017).



Palmarès filles 2018

Jade : 36

Emma : 32

Louise : 31



Palmarès Garçons 2018

Raphaël (mais aussi Rafael et Raffaël): 61

Gabin : 43

Gabriel : 37



Parmi les prénoms les plus originaux on retrouve notamment Elvis, Exaucée, Lovely, Naturelle, Poème, Précieuse, Scarlett et Tennessee (donnés une fois chacun).