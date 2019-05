Amiens : lancement peu convaincant pour le nouveau réseau de bus Nemo

Problèmes de fréquence

Patience...

A Amiens, sur le 🚎 la technologie pas au point, les bus saturent en HP sur les lignes Némo.

L'ancienne majorité municipale de l'époque avait raison sur le 🚋 plus adapté pour Amiens, abandonné pour ne pas déranger les 🚗 & commerces@Alain_Gest @brigittefoure @tdias80 @thhutin pic.twitter.com/0RV8R9ssew — Gregory rambour (@GregoryRambour) 13 mai 2019

Bon, ça se confirme pour le N1, une heure d’attente aux arrêts ce matin #Nemo 😳 pic.twitter.com/16HOIWN67u — Thomas HUTIN Amiens (@thhutin) 13 mai 2019

Le premier week-end du nouveau réseau de bus amiénois n'avait pas convaincu tous les usagers... Et le premier lundi, encore moins. Dés le début de la journée, à l'heure où les étudiants et les travailleurs envahissent le réseau de transports, les premiers couacs ont fait des déçus.Si dans l'ensemble, le design et le confort des bus séduit les usagers, la qualité du service n'a pas toujours été au rendez-vous. A l'heure de pointe à la gare, beaucoup de monde aux arrêts et dans les bus... qui ont accusé des retards importants. Des problèmes de recharge ont perturbé les lignes N2 et N3.Alors que la Ville promettait un bus toutes les 8 à 10 minutes, certains ont dû attendre plus d'une demi-heure. Et c'est sans compter la modification des itinéraires, qui n'est pas encore très clairs pour tout le monde.Certains ont tout de même salué la rapidité et la fluidité des trajets... Mais il reste encore des ajustements à faire. Keolis, l'entreprise en charge de l'exploitation des bus, estime que le réseau ne sera véritablement opérationnel que dans six mois. Les Amiénois devront donc prendre leur mal en patience...Sur Twitter, les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre.Le conseiller municipal d'opposition Thomas Hutin a posté une vidéo prise ce matin, où l'on peut voir un bus bondés et des usagers déçus. Laurent Beuvain, autre conseiller municipal, parle lui de "chaos" dans un communiqué.