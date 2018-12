Elu 15e en 2017, le marché de Noël d'Amiens espère décroché la première place pour sa deuxième participation au concours européen des plus beaux marchés de Noël. Il est en concurrence avec trois autres villes françaises Montbéliard, Strasbourg et Metz. "Best Christmas Market" (le plus beau marché de Noël) organisé par European Best Destinations a sélectionné une vingtaine de villes européennes, et depuis trois ans c'est la ville de Zagreb en Croatie qui remporte le concours.Top 10 en 2017 : Zagreb, Colmar, Vienne, Budapest, Strasbourg, Montbéliard, Aachen, Bâle, Metz, Tallinn.Pour voter c'est ICI