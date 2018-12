À Amiens, la marche pour le climat et les Gilets jaunes font cause commune

Les participants de la marche, accompagnés par quelques Gilets jaunes, à Amiens le 8 décembre 2018. / © Laurent Pénichon / France 3 Hauts-de-France

Mouvement écologiste et social

Les participants ont manifestés en brandissant des panneaux et en jouant de la musique. / © Laurent Pénichon / France 3 Hauts-de-France

Notre reportage à Amiens (Somme)

À Amiens, la marche du climat et les Gilets jaunes font cause commune

Intervenants : Aurore et Sarah, Gilets jaunes d'Amiens; Aurélie Vaurs, co-organisatrice de la marche pour le climat; Pablo Toledo, co-organisateur de la marche pour le climat; Brendan Chabannes, union syndicale Solidaires. - Reportage : Laurent Pénichou et Benoît Henrion. Montage : Nathalie Perrin.

Près de 500 personnes ont pris part à la "marche pour le climat", organisée dans les rues du centre-ville d'Amiens samedi 8 décembre. L'appel à la manifestation, lancé dans quelque 120 villes en France par une dizaine d'ONG et de syndicats, a su mobiliser en nombre les militants, les simples citoyens... mais aussi les Gilets jaunes, qui prévoyaient de manifester pour le 4e samedi de suite.Comme dans de nombreuses villes françaises, les gilets jaunes ont rejoint le cortège pour le climat à l'invitation des organisateurs. Cette marche vise à "affirmer [la] détermination [des Français] à changer le système, pas le climat", alors que le gouvernement reste inactif sur la question, selon l'organisation. Les manifestants regrettent l'absence de l'exécutif à la COP 24, qui se tient du 3 au 14 décembre à Katowice, dans le sud de la Pologne.Sur les tracts et les pancartes, les revendications écologiques s'accompagnaient de revendications sociales. "Où va l'argent du CICE ? Majoritairement aux grandes boîtes (...) Et pourtant ces entreprises continuent de licencier !" pouvait-on lire sur un flyer. "On ne taxe pas le kérosène pour les avions, et pourtant on parle d'un carburant très polluant ! (...) en sachant que l'empreinte carbone d'un avion est 40 fois plus importantes que celle d'un TGV !"Fort de quelques Gilets jaunes, le cortège a fait peur aux commerçants du marché de Noël. Exceptionnellement, de nombreux chalets ont fermé dans l'après-midi lors de la manifestation. Celle-ci s'est déroule sans heurts et "dans le calme", indique la police nationale.