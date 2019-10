Amiens : le marché de Noël revient du 23 novembre au 30 décembre

[J-30] Le #marchédenoël revient du 23 novembre au 30 décembre dans le centre-ville d’#Amiens 🥳

Rendez-vous dans un mois pour découvrir toutes nos nouveautés et flâner parmi les chalets dans l’ambiance féérique de #Noël ✨

Les festivités d’Halloween n’ont pas encore débuté mais Amiens se met déjà à l’heure d’hiver. La Ville vient d’annoncer les dates du prochain marché de Noël, qui sera inauguré le 23 novembre et fermera ses portes le 30 décembre.Pour sa 22ème édition, les 130 chalets reviendront animer la grande rue piétonne des Trois Cailloux sur deux kilomètres. Chaque année, l’évènement attire plus d’un million de visiteurs. Devant Lille, le plus grand marché de Noël du Nord de la France sera inauguré le 23 novembre à 17h place Gambetta. Une parade sera aussi organisée le 1er décembre à 17h place de l’hôtel de ville.Le marché de Noël marque aussi le retour de Chroma, le spectacle haut en couleur qui illuminera chaque soir la façade de la cathédrale gothique.