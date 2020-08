Amiens : masque obligatoire dans certains lieux publics extérieurs à partir de vendredi

"Une remontée générale des cas de Covid-19 en France"



Amiens emboîte le pas à Lille. À partir de vendredi 7 août, le port du masque sera obligatoire dans certaines zones de la capitale picarde. La maire d'Amiens, Brigitte Fouré, va signer un arrêté municipal dans la journée ce jeudi, officialisant cette mesure."C'est la conjoncture générale qui m'a poussée à prendre cette décision, explique la maire UDI, Brigitte Fouré au téléphone. On voit qu'il y a une remontée générale des cas de Covid-19 un peu partout en France. Dans un premier temps, j'avais rappelé qu'il était souhaitable de porter un masque dans la ville. Dans un second temps, au vu des grandes chaleurs que nous attendons dans les prochains jours, j'ai pris la décision, en accord avec la préfète, d'imposer le port du masque", détaille-t-elle.À partir de vendredi, il sera obligatoire de porter un masque sur l'axe piétonnier entre la gare et la Maison de la Culture, dans le quartier Saint-Leu "où on fait face à un afflux important de personnes", justifie la maire et sur les marchés de la ville.Les détails de l'arrêté seront étudiés dans la journée. "Pour le moment je ne sais pas si on va décider d'une date limite ou pas. Il pourrait très bien ne pas y en avoir", estime Brigitte Fouré.La police municipale et nationale sera chargée de faire respecter cet arrêté. "Bien sûr, ils commenceront par de la pédagogie, assure-t-elle. Ensuite il y aura des verbalisations". Les contrevenants s'exposeront à une amende de 35 euros.