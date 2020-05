À Amiens, un match de foot rassemble plus de 100 personnes dans un stade de quartier

Ça a beau être grand un terrain de foot, difficile de garder ses distances avec les autres quand on est un spectateur campé derrière les barrières en béton typiques de stades de quartier. Comment donc faire respecter les règles de distanciation physique dans ces conditions ? C'est probablement la question que se sont posée le soir du samedi 16 mai les habitants du quartier Soufflot au sud-est d'Amiens : dans le stade Virgile Dufosse, deux équipes de foot s'affrontaient pour un match en bonne et due forme. Autour du terrain, plus d'une centaine des spectateurs. Et le masque sur la bouche assez rare parmi eux.Alertée par des habitants, la police nationale est venue une première fois sur place pour disperser ce rassemblement interdit. Les sports collectifs ne sont en effet toujours pas autorisés par les règles du déconfinement, même pratiqués en extérieur. "Deux équipages sont arrivés sur place pour constater la réalité de ce rassemblement, nous explique-t-on au commissariat d'Amiens. Cette première intervention s'est faite dans un contexte très hostile. Les agents sont donc revenus avec davantage d'effectifs. On a alors dispersé tout le monde dans le calme". Et d'ajouter : "on ne tolèrera pas que tels rassemblements se reproduisent. On ne tolèrera pas que des gens, par leur inconscience, mettent en péril la santé des autres".