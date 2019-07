Amiens médaille d'or du label Destination pour tous

[ #DestinationPourTous 🔴]

Faire d’#Amiens une destination touristique pour tous❓ C’est chose faite❗

Amiens vient d’obtenir la marque Or du label Destination pour tous pour les 4 types de #handicaps

- auditif

- mental

- moteur

- visuel pic.twitter.com/gDBSmMCiP1 — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) July 18, 2019

De 9 à 18 kilomètres de voirie accessible à tous

Une étape vers la ville de demain

La ville d'Amiens est devenue ce jeudi 18 juillet la première ville française à obtenir la distinction la plus haute de la marque Destination pour tous. Une reconnaissance pour le travail accompli afin d'adapter l'offre touristique municipale aux différents types de handicap : moteur, mental, auditif et visuel. Car c'est bien d'infrastructures touristiques qu'il s'agit ici, et non de l'accessibilité de toute la ville.Récompensée pour la première fois en 2017, la ville a réalisé un travail conséquent pour améliorer l'accès à son centre-ville - c'est le périmètre qui a été retenu pour cette candidature : de la gare à la maison de la culture et du quartier Saint-Leu à la maison de Jules Verne. L'accès aux Personnes à mobilité réduite (PMR) déjà. De 9 km de voirie accessible à tous il y a deux ans, la ville en propose désormais le double, auxquels s'ajoutent les 48 km de Bus à haut niveau de service (BHNS). "Sur les 180 commerces à vocation touristique situés dans le centre, plus de 100 sont équipés de rampes d'accès aux fauteuils roulants", se félicite Catherine Girard, directrice de la cohésion sociale et du CCAS d'Amiens.La ville a par ailleurs développé une quarantaine de points d'accueil Acceo, cette fois-ci à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Les usagers s'y voient proposer soit une transcription simultanée des paroles de leur interlocuteur, soit une traduction en langue des signes. Le Facile à lire et à comprendre (Falc) qui associe phrases simples, pictogrammes et gros caractères fait également son entrée dans la métropole pour les personnes en situation de handicap mental. Enfin, l'usage des audioguides se généralise et une bibliothèque de 15.000 ouvrages sonores est à disposition du public malvoyant.Obtenir la distinction Destination pour tous n'est pas si facile. "Il a fallu fédérer tous les acteurs du territoire, publics et privés, et travailler ensemble, du tourisme à la voirie en passant par la culture et le sport", explique la directrice qui affirme avoir été contactée par les villes de Dunkerque, Toulouse ou encore Dax, également intéressées par le label. Après un grand oral en présence de représentants des ministères et des grandes associations concernées, une note sur 1000 est attribuée selon un cahier des charges prédéfini. Cette année, la ville d'Amiens a obtenu 903 points.De nombreux usagers se montrent pourtant incrédules, déplorent que les BHNS ne soient pas équipés de rampes automatiques, dénoncent une politique basée sur les moyens plutôt que sur les résultats. "Ce n'est qu'une étape vers la ville de demain, répond Catherine Girard. Nous sommes dans une démarche continue, il faut redoubler d'efforts pour élargir le périmètre d'action."