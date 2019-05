Amiens : la menace des gilets jaunes le 25 mai appelant à aller chercher Macron

L' évènement est organisé par le groupe Les Réfractaires du 80, l'organisation L'Union Syndicale Solidaires, le site web d'actualités Cerveaux non disponibles et les Gilets Jaunes. Une manifestation en fanfare est prévue à partir de 9 heures de la gare d'Amiens à la Hotoie. A 10 heures Mickaël Wamen et des gilets jaunes d'Amiens et de Lille prendront la parole au parc de Hotoie. Et à 14 heures aura lieu la manifestation "pour aller chercher Macron" . Et en fin d'après-midi vers 18 heures retour à la Hotoie où des concerts sont prévus.Une page Facebook est consacrée à cet évènement "Macron on vient te chercher chez toi" dans laquelle les organisateurs expliquent pourquoi le choix d'Amiens pour l'acte 28 des gilets jaunes "À Paris, acte après acte et d’ultimatum en ultimatum, il devient de plus en plus difficile d'approcher les lieux stratégiques. Au fond, même si on s’est bien amusés depuis, nous ne sommes jamais arrivés aussi près de l’Élysée que le 17 novembre. Puisqu'on nous empêche de prendre le palais de Macron, nous prendrons donc sa ville : Amiens".Sur les réseaux sociaux des propositions de covoiturages et d'hébergements sont proposées pour permettre à un maximun de gilets jaunes de venir à Amiens le 25 mai.