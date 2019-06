J'avais envie de le reconstruire parce que, mine de rien, même si c'est un immeuble que j'ai beaucoup critiqué, il y a toute mon enfance dedans... Il y a tous les moments de la vie qui défilent. Il y a l'enfance, l'adolescence, il y a eu des hauts et des bas, comme partout...

Amiens nord : derniers rassemblements des habitants avant le démolition de la barre Mozart, en 2020

L'immeuble est toujours debout, mais la nostalgie trotte déjà dans les têtes. Dans deux ans, le "Grand Mozart", à Amiens nord, ne sera plus qu'un souvenir.Mehdi, lui, est déjà parti un peu plus loin. En guise d'hommage, il a construit une réplique virtuelle de l'édifice sur le jeu vidéo Minecraft.Reportage : Dominique Patinec / France 3 PicardieEt puis il y a Ali, chargé de proximité. Cela fait 17 ans qu'il veille sur le Grand et le Petit Mozart et désamorce les tensions avec bonhommie. "On est vraiment proche de tout le monde. On s'inquiète de tout le monde", raconte avec émotion ce natif d'Amiens nord.

WEB-SÉRIE : "Mozart est à nous", les témoignages des habitants du quartier Nord d'Amiens "Mozart est à nous", livre les regards des habitants et acteurs de terrain sur les mutations du quartier Nord d'Amiens, et notamment la démolition programmée de la barre "Mozart".

▶ https://bit.ly/2UDtGTY 9 étages, 15 entrées, un château d’eau qui la distingue entre mille : la barre Mozart est l’un des emblèmes du quartier Nord d’Amiens. Vouée à la destruction à l’horizon 2020, elle ne compte plus qu’une soixantaine de logements occupés. Derrière les portes, il reste encore des voix, des visages pour témoigner de trajectoires singulières, de quêtes d’identité, d’exils. Ce sont celles des habitants, artistes, médiateurs, bailleurs, ou architectes qui accompagnent ce changement... Peu à peu ces voix forment un choeur, ces visages une fresque qui, érigée sur les vestiges de la mémoire collective, interroge les années à venir. "Mozart est à nous", une web-série documentaire sur le quartier nord d'Amiens, en 15 portraits illustrés en vidéo, photos ou dessins, réalisés par Flora Beillouin et Quentin Obarowski, avec l'association CARMEN à Amiens. Plus d'infos sur le projet : http://canalnord.org/mozart

Amiens nord, un quartier à deux faces, avec le chômage et la violence, dont les habitants parlent spontanément. Mais aussi avec ces liens tissés, cette solidarité.