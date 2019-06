Amiens nord : un jeune homme de 21 ans décède dans un accident de scooter

Les sapeurs-pompiers sont intervenus dimanche aux alentours de 17h45 dans le quartier d'Amiens nord pour un accident de la circulation.



Une voiture et un scooter sont entrés en collision à proximité de l'arrêt de bus Colvert. Durant le choc, le conducteur du deux-roues et son passager sont projetés à terre.



Malgré l'intervention des pompiers, l'un des deux jeunes, âgé de 21 ans, est décédé. Le second, âgé de 18 ans, a été transporté à l'hôpital sud dans un état grave.



Une enquête de police est en cours pour déterminer les causes de cet accident.