Amiens : le nouveau bus électrique sera gratuit le premier mois puis tous les samedis

Carte des nouvelles grandes lignes du BHNS / © Amiens Métropole

La gratuité le samedi

Nouvelle tarification

Sans contact, wifi, prises usb

Les parking relais gratuits D'abord envisagés payant, indique la mairie d'Amiens, les parkings relais seront finalement gratuits. Ils permettront aux automobilistes de laisser leur voiture au bout des nouvelles lignes et de prendre le bus pour rejoindre le centre-ville. Ils comprendront entre 100 et 400 places, et seront également équipés de consignes pour les vélos.

On en sait désormais un peu plus sur les modalités de lancement du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) qui circulera à Amiens.La première bonne nouvelle est que les travaux d'aménagement de la voirie, qui durent depuis 1 an et demi, prendront fin ce vendredi 14 décembre.La deuxième est que le nouveau bus électrique sera mis en service à partir du 31 mars 2019. Afin d'inciter les utilisateurs à opter pour cet autre mode de déplacement, le premier mois sera gratuit tous les jours de la semaine."Les usagers pourront ainsi tester le dispositif, regarder le confort du bus, sa régularité. C'est un investissement extrêmement important pour nous - 122 millions d'euros au total - donc il faut donner envie au gens de prendre le bus alors qu'ils ne l'utilisent pas d'habitude", indique Alain Gest, président d'Amiens Métropole.Désormais le réseau se composera de quatre lignes structurantes, parallèlement au réseau de proximité. Les bus intégralement électriques pourront transporter au maximum 150 voyageurs et tourneront de 4h à minuit toutes les 10 minutes en moyenne.À partir de fin avril, le bus sera de nouveau payant, sauf le samedi."Pourquoi le samedi ? Parce que cela permet d'envoyer un signal fort aux commerçants du centre-ville qui ont subi les travaux et puis parce que l'on veut favoriser le maintien des commerces de proximité", explique la maire d'Amiens, Brigitte Fouré.La gratuité complète du réseau a été envisagée, mais s'avère difficile à mettre en place pour Alain Gest. "Aujourd'hui, il serait déraisonnable de proposer une gratuité totale du réseau, compte tenu notamment de la baisse de la taxe d'habitation, il faudrait alors augmenter la taxe sur les entreprises - le versement transport - mais ce n'est pas concevable", affirme le président d'Amiens Métropole.Pour compenser la gratuité le samedi, les élus comptent sur la fréquentation en semaine et sur le versement transport.Contrairement à ce qui avait été annoncé, le prix du ticket de bus n'augmentera pas et reste à 1,40€.En revanche, quelques changements, concernant les abonnements annuels, seront effectués à partir du 1er juillet 2019. La grille tarifaire sera basée sur le quotient familial et non plus sur le statut (chômeurs, étudiants boursiers etc...).Selon, Pascal Rifflart, cela permettra à davantage d'usagers de bénéficier de la gratuité. "Avec ce nouveau calcul, une personne qui gagne par exemple 1200 euros par mois et qui a deux enfants pourra désormais bénéficier de la gratuité", indique le vice-président à la Métropole chargé des transports.Aujourd'hui, 40% des voyageurs ne payent pas le bus selon la métropole.Dans l'optique de permettre un meilleur accès au réseau de transport en commun, le BHNS sera doté d'un système de billettique.Il s'agit du paiement sans contact réalisé avec une carte de crédit. Plus besoin donc de faire l'appoint auprès du chauffeur."Ce qui est pratique, c'est que le paiement peut-être différé", explique Pascal Rifflart. "Et puis si jamais un voyageur effectue 10 trajets, c'est le tarif d'un carnet de 10 tickets qui lui sera débité automatiquement", poursuit-il.La découverte du Nemo en avant-première se déroulera toute la matinée du 2 mars 2019 à l'occasion d'une balade urbaine. Un bon moyen pour les usagers de venir tester le confort des nouveaux bus, désormais équipé du wifi gratuit et de prises usb.