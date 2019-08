[ Brigade Nautique]

C’est aujourd’hui la présentation de notre nouvelle brigade nautique. Avec le soutien d’@AmiensMetropole et des villes de @Camon et @Rivery, des patrouilles mutualisées vont être effectuées sur les 300 ha des @hortillonamiens #SecuriteDuQuotidien. pic.twitter.com/5687sk3pP4 — Police nationale 80 (@PoliceNat80) August 30, 2019

Amiens : une nouvelle brigade de police pour surveiller les hortillonnages



Renforcement des patrouilles

Une nouvelle embarcation a fait son apparition vendredi dans les hortillonnages. À bord, des policiers chargés de surveiller le site de 300 hectares."On peut intervenir sur des cambriolages, des dégradations, des débuts d'incendie, du tapage, tous les soucis qui peuvent être relevés par procès-verbal", indique Dominique Boquillon, commandant de la police nationale d'Amiens.L'ensemble de jardins flottants étaient jusque-là difficiles à surveiller, mais avec le nouveau bateau électrique, financé par Amiens Métropole, les forces de l'ordre peuvent intervenir plus facilement.Les missions de surveillance s'exerceront de jour comme de nuit, principalement d'avril à octobre. Des rondes organisées conjointement entre la police nationale et les brigades municipales de Camon et Rivery. La nouvelle unité nautique devrait sillonner les hortillonnages dès la semaine prochaine.Cette nouvelle mission de surveillance des hortillonnages s'inscrit dans le cadre du dispositif sécurité du quotidien.Dans la même optique, et afin de lutter plus efficacement contre la délinquance dans des secteurs spécifiques, la police nationale a également expérimenté la brigade à vélos électriques.Depuis sa mise en place en novembre 2018, elle présente, selon la police nationale, un bilan très positif avec des stratégies d'action ciblées en centre-ville. Elle devrait se développer également à Amiens Nord et au quartier d'Etouvie.