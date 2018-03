Amiens : la nouvelle université dans la citadelle ouvrira bien à la rentrée 2018

La rentrée universitaire à la citadelle d'Amiens, chantier de 111 millions d'euros confié à l'architecte italien Renzo Piano, initialement prévue en septembre 2016, aura lieu en septembre, a-t-on appris jeudi auprès de la métropole."La rentrée universitaire aura bien lieu en septembre", a indiqué à l'AFP un porte-parole d'Amiens-Métropole, précisant qu'environ 4.500 étudiants devraient occuper les lieux.Dans un communiqué mercredi soir, Amiens Métropole avait indiqué qu'elle avait réceptionné les travaux de la nouvelle université, le 23 mars. Ceux-ci avaient pris du retard au fur et à mesure du chantier, conduisant au report du transfert.Ce chantier ambitieux, financé uniquement par des fonds publics, a transformé la citadelle du XVIIe en une université ouverte sur la ville, accueillant les étudiants (sciences humaines et sciences sociales essentiellement) autour d'une large place d'armes.Le projet, mélange prometteur d'architecture militaire et contemporaine, devrait également permettre de mieux relier le centre-ville aux quartiers nord de la capitale picarde, théâtre d'émeutes urbaines en 2012.Renzo Piano, concepteur du centre Pompidou à Paris et prix Pritzker d'architecture en 1998, a pour ambition "", en faisant attention "", selon ses propres termes.La date de l'inauguration officielle n'est pas encore déterminée, selon la Métropole d'Amiens.