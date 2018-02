Amiens : les personnels de l'hôpital Pinel en grève pour dénoncer les conditions de travail

Une soixantaine des membres du personnel de l'hôpital Philippe-Pinel se sont réunis vendredi matin devant les grilles de l'établissement, alors que des experts de la Haute autorité de la santé évaluent depuis le début de la semaine la qualité et la sécurité des soins dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé.Les syndicats, pour qui cette mission n'est qu'une « mascarade », dénoncent leurs conditions de travail et d'accueil des patients : surcapacité, chambres surchargées, fuite des médecins, manque d'infirmiers et d'aide-soignants, fermeture d'un quatrième service en quatre ans.Les salariés en grève ont reçu le soutien de Barbara Pompili et François Ruffin : les députés LREM et France insoumise de la Somme s'étaient déjà émus de la situation dans une lettre commune à l'Agence régionale de santé début décembre.