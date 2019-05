À Amiens, la petite scène rap qui monte

MB14

Taï Z

Roxaane

Oub, Dawdler et Zomath

Dawdler - Raphaël

Navy

La capitale picarde n'a pas vu naître qu'un président de la République, mais a aussi donné naissance à l'avenir du rap français. Tour d'horizon des jeunes talents originaires d'Amiens.On ne présente plus le petit prince du hip-hop amiénois. MB14 repousse sans cesse les limites du genre. Le champion du monde de Beatbox et ex-finaliste de The Voice n'a pas eu peur, dans son nouvel EP "AMBITVS", d'exploiter ses talents de rappeur et de chanteur. Hyperactif sur les réseaux MB14 partage avec ses fans les coulisses de ses créations entre deux tournées.Repéré à 15 ans par le label Y&W, Taï Z s’est formé au fil des années une communautés de fans sur les réseaux sociaux, à grands coups de freestyle sur Instagram et de clips réalisés par les Amiénois de Vision Parallèle. Il s’apprête à sortir son plus gros projet, « Nokomotiv », 22 titres, sur toutes les plateformes de streaming musical. Nous l’avions rencontré pour le tournage de son dernier clip.18 ans et déjà beaucoup de talent : la jeune rappeuse a été propulsée sur le devant de la scène grâce à sa sélection parmi les "iNOUïS" du Printemps de Bourges 2019, qui met à l'honneur les jeunes talents. Avec une musique hybride entre rap et pop, qui rappelle parfois Lomepal ou Columbine, elle s'inscrit complètement dans la nouvelle vague de musique urbaine française. Elle sera au festival Minuit avant la Nuit à Amiens le 22 juin.Les trois potes tombés dans le rap quand ils étaient à dos ont déjà chacun sorti plusieurs titres sur les plateformes de stream, et des clips sur Youtube. Parmi eux, Oub, fondateur du festival Urb’am, vient de sortir son premier EP, après un clip tourné en plan séquence dans la rue des Trois cailloux d'Amiens.Voilà un talent naissant qu’il faudra suivre… Adepte des freestyles sur Instagram (@navyblueboi), Navy a sorti cette année son premier titre « À la guitare » sur Deezer et Spotify. D’autres sons sont déjà disponibles sur son Soundcloud