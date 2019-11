Amiens : la piscine du Coliseum rouvre ses portes après 4 mois de travaux

Plus d'un million d'euros de travaux

C’est le grand jour pour la piscine du Coliseum d’Amiens. Après 4 mois de travaux, les amateurs de natation pourront à nouveau profiter des bassins situés rue Caumartin.Pendant la fermeture, tous les vestiaires et sanitaires ont été rénovés pour répondre aux nouvelles normes. Les infrastructures dataient de 1996. "Nous avons ajouté de nouveaux casiers, un carrelage non glissant, de nouvelles douches individuelles mais aussi un espace beauté avec des grandes glaces et des séchoirs" énumère Guillaume Duflot, vice-président d’Amiens Métropole en charge des sports.L’accès aux bassins a également été repensé pour que les groupes ne croisent plus les particuliers. "Nous devions répondre aux exigences de confort des clients, ajoute-t-il. Créer une nouvelle ambiance, c’est aussi se créer une nouvelle ambition et donc attirer de nouveaux clients".Ces travaux, financés par la métropole, ont coûté 1,2 million d’euros. Au total, 7 millions d’euros ont été investi depuis 2014 sur le site du Coliseum comprenant la piscine et la patinoire. Une somme que l'élu trouve justifiée, malgré l’inauguration du centre aquatique Aquapôle en juillet dernier à Amiens sud : "Nous avions beaucoup de demandes et Amiens était sous-dimensionné en infrastructures aquatiques. Mais cette nouvelle concurrence est saine car elle oblige chaque piscine de la ville à être performante".Au Coliseum, les nageurs pourront utiliser les nouveaux vestiaires ce lundi dès 14 heures. Les tarifs restent les mêmes : 4,10 euros pour les adultes et 3,20 euros pour les enfants.