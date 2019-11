Amiens : une plasticienne s'inspire d'œuvres d’art pour créer des tatouages éphémères

Dans sa planche consacrée à la renaissance, Cécile Harleaux a reproduit plusieurs oeuvres dont la méduse du Caravage ou encore le David de Michel-Ange. / © N. Corselle / FTV

C’est ce qui s’appelle avoir l’art dans la peau. Avec son projet "Ars in Cute", la plasticienne amiénoise Cécile Harleaux propose des planches de tatouages éphémères inspirés des plus grandes œuvres d’art comme la Joconde, les dessins japonais d’Hokusai ou encore la Méduse du Caravage. "Quand je l’ai vue en vrai au musée des Offices, j’ai été scotchée parce qu’il y a plein de chose dans cette œuvre, elle est très puissante " explique l’artiste.D’ordinaire photographe, l’Amiénoise s’est lancée dans ce projet par amour de l’esthétique : "C’est vraiment quelque chose d’hyper important pour moi de transmettre l’art et la beauté. On n’est pas dans du décoratif, on est dans quelque chose qui a une signification historique".Pour donner une dimension encore plus historique à son projet, Cécile Harleaux a même imaginé une série spéciale dédiée à la cathédrale d’Amiens, qui fêtera ses 800 ans en 2020. Parmi les motifs choisis : la croix des templiers ou l’ange pleureur.La planche consacrée à la cathédrale est en pré commande sur le site de l’artiste et devrait être bientôt disponible au pied de la grande dame.