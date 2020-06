À Amiens, plus de 200 personnes marchent contre le racisme et les violences policières

"Justice pour Adama". "Justice pour George Floyd". Entre 150 personnes selon la Préfecture, et plus de 250 selon les organisateurs, scandent ces slogans dans les rues d'Amiens.

Elles se sont rassemblées à 14h quartier Guynemer avant d'entamer une marche vers le centre-ville, qui s'est déroulée dans le calme. L'appel a été lancé par les jeunes de la Confédération nationale du travail et de la Fédération syndicale étudiante sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences policières et le racisme.

manifestation contre le racisme

Manifestation à Amiens, contre le racisme et les violences policières, qui fait écho à la mort de George Floyd

À l'origine de cette manifestation, la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué lors d'une intervention policière lundi 25 mai 2020, à Minnéapolis, aux États-Unis. "Je ne peux pas respirer", a-t-il protesté alors qu'un policier l'immobilisait avec un genou sur le cou. La scène a été filmée par des passants. Depuis, les images se propagent sur les réseaux sociaux puis dans les médias, suscitant l'indignation.

Si le rassemblement ce samedi à Amiens n'a pas été déclaré officiellement, il n'en a pas été moins suivi. CNT, fse, Sud Education, LICRA, Somme Réfractaire du 80, ont rejoint les rangs des organisateurs.

"En tant que LICRA, délégué de la Somme, j'ai participé à la marche à la demande des jeunes qui m'ont contacté, explique Lucien Fontaine. On est contre ce qui s'est passé, contre les violences policières et contre le racisme. Bien sûr, nous dénonçons aussi ces violences policières. On a déjà lancé lundi dernier au square Aimé Césaire, avec le Cercle de la négritude, un appel en hommage à ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous disons stop au délit de faciès".

Lundi 1er juin, la Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) de la Somme, rend hommage à George Floyd en respectant une minute de silence, un genou à terre et le poing levé. / © Lucien Fontaine

Après deux heures de marche, les manifestants se sont dispersés vers 17h. Il n'y a pas eu de débordements ni d'interpellations, confirme la Préfecture.

Un autre hommage est prévu mardi 9 juin à 18h.

Appel de la @_LICRA_ : contre le racisme, en hommage à George Floyd, la LICRA appelle chacun à cesser toute activité durant 8'46" le mardi 9 juin à 18h, jour de ses obsèques. Nos devoirs envers l’Humanité nous obligent plus que jamais à dire non au racisme et demander justice. pic.twitter.com/G58vBod79W — _LICRA_ (@_LICRA_) June 5, 2020

Le jour des obsèques de George Floyd, la LICRA appelle à cesser toute activité durant 8 minutes 46 secondes, "correspondant à la durée de son calvaire, afin de se recueillir et de témoigner sa solidarité avec toutes les victimes du racisme" précise le communiqué.