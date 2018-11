Amiens : la police de sécurité circulera désormais en VTT électriques

Ils sont tous beaux, tous neufs, et sérigraphiés aux couleurs de la police nationale... Quatre e-VTT électriques ont été confiés à la police d'Amiens dans le cadre de la PSQ (police de sécurité du quotidien).



C'est, paraît-il, une première en France : les policiers du Groupe de Sécurité et de Proximité (GSP) vont pouvoir patrouiller dans différents lieux de la ville, notamment la Citadelle, qui, transformée en Campus, pose problème en termes d'accessibilité. Interdite aux voitures en son sein et particulièrement pentue, elle était jusque là difficile d'accès pour les policiers.



Pour ce faire, les agents du Commissariat d'Amiens ont été formés en amont par le Centre Départemental des Stages et de la Formation (CDSF) de la Somme. Ils pourront désormais sillonner le parc Saint Pierre, les abords des établissements scolaires, le secteur piétonnier centre-ville et l’ensemble du territoire de la Zone de Sécurité Prioritaire.



"Cette nouvelle e-brigade cycliste contribuera de part sa rapidité et sa discrétion à une nouvelle approche de la lutte contre la délinquance. Elle aura en outre, grâce à sa faible empreinte carbone, un impact positif sur la consommation d’énergie de la police nationale", communique la police dans un communiqué.





