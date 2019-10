A Amiens, un pont Jacques Chirac, une avenue François Mitterrand et un square René Lamps

La proposition a été votée "à l'unanimité". Lors du conseil municipal du jeudi 17 octobre, Brigitte Fouré, la maire d'Amiens, a proposé que des rues de la ville prennent les noms Jacques Chirac, François Mitterrand et René Lamps, maire d'Amiens de 1971 à 1989."C’est dans un esprit d’union nationale que je propose que soient dénommés trois lieux de notre ville à deux anciens présidents de la République et un ancien maire qui ont marqué notre époque contemporaine et qui sont entrés dans l’Histoire" a déclaré l'élue.Un pont, une avenue et un square porteront désormais les noms de Jacques Chirac, François Mitterand et René Lamps.Un pont au nom de Jacques Chirac est "normal pour quelqu’un qui aimait à jeter des ponts entre les cultures". Tandis que la localisation du square René Lamps a été choisie "non loin du quartier où il vivait".Lors de ce même conseil, les noms de Johnny Hallyday et France Gall ont été également donnés à de nouvelles rues dans la ZAC Renancourt.