Amiens : Pr Christine Ammirati, une “femme de sciences” au parcours remarquable

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a mis 3 femmes dans la lumière, 3 chercheuses aux parcours remarquables, inscrites dans des disciplines où les femmes sont encore très peu nombreuses. Parmi elles, le Professeur Christine Ammirati, responsable des projets SimUSanté et Epione-Campus Santé (un programme labellisé qui vise à créer un campus "numérique" dédié à la formation aux métiers de la santé) et coordinatrice du projet IDEFI SimuSanté (Développement d'un Centre de Pédagogie Active - Simulation Avancée en Santé) du Programme d’investissements d’avenir.



Avec la même allure enthousiaste depuis 37 ans, le Professeur Christine Ammirati est la seule en France à diriger un service d'urgences et le Samu d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU).

Ça veut dire qu'il faut de la disponibilité. Ça veut dire qu'il faut peut-être encore plus prouver des compétences

Au départ, Christine Ammirati voulait être enseignante d'éducation physique. Le sort en a décidé autrement. La jeune fille a pris la même direction que ses amis d'alors, celle des études de médecine , comme elle le confie dans un entretien enregistré par l'ANR le 7 mars

Ça va m’ouvrir à d’autres champs et peut-être que je récupérerai à un moment ou à un autre quelque chose de pédagogique.

Arrivée 7ème sur 700 au concours de deuxième année de médecine, elle est de la première équipe à avoir créé le Samu en 1984 ainsi que le passage au chiffre 15 en 1986.



Des Urgences à l'enseignement



Christine Ammirati est aussi à l'origine de l'enseignement des soins d'urgences, inexistants jusque-là, aux entraînements de catastrophes massives mais ce qui lui vaut aujourd'hui le titre de "femme de sciences", c'est d'avoir créé SimUSanté, un espace dédié à la formation où on simule avant de soigner.

"C'est le projet de 3 femmes. Béatrice Jamault qui coordonne les instituts de formation para médicaux, Carole Amsallem qui coordonne le centre d’enseignement des soins d’urgence et moi-même au titre de l’université. Nous avions l’idée de créer cet espace pédagogique partagé par tous les professionnels de santé mais également par les patients et les aidants et aller de la formation initiale à la formation continue. Un espace pédagogique qui est ouvert et partagé par l’ensemble des acteurs en santé. Aujourd’hui, c’est un espace qui fait 4 000 m2 et qui accueille plus de 15 000 passages par an. C’est une vraie réussite". (extrait de la vidéo publiée par l'ANR).

La patronne qui a aussi reçu les palmes académiques, assure encore la régulation du Smur une fois par semaine, toujours aussi attachée au savoir-faire et surtout au savoir-être. ". Cette image nous terrifie. On est des soignants sensibles mais évidemment avec une certaine distance par rapport à ce que nous pouvons voir et vivre".