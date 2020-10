Amiens : la préfecture de la Somme rend obligatoire le port du masque sur toute la commune

Par arrêté pris ce vendredi 30 octobre, la préfecture de la Somme a étendu l’obligation du port du masque à "l’ensemble du territoire" de la ville d’Amiens. Elle concerne les adultes et enfants de plus de 11 ans, et est valable jusqu’au 1er décembre. Il est toutefois possible de s’en dispenser pour pratiquer une activité sportive, "dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de son domicile", précise le texte, confirmant une information de France Bleu Picardie. Jusqu’à présent, cette mesure était limitée à certains secteurs de la commune, dont le centre piétonnier et le quartier Saint-Leu . Comme dans le reste du pays, les personnes en infraction pourront se voir infliger une amende de 135 euros. Les sanctions peuvent aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende en cas de récidives multiples.Dans le reste du département, le masque est notamment nécessaire dans les marchés d’alimentation, y compris de plein air, sur les bords de la Somme, dans les cimetières publics au cours des cérémonies funéraires, ou encore sur les parkings des centres commerciaux (voir carte ci-dessous). A noter qu’à Abbeville, l’accès aux parcs, jardins publics et certaines rues (notamment la place Max Lejeune) y est aussi conditionné.L’ensemble des secteurs et situations est consultable dans le texte de l’arrêté, disponible en ligne.