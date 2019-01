Amiens : premier bébé de l'année 2019, Léa est née le même jour que sa maman

Amiens : premier bébé du nouvel an, Léa est née le même jour que sa maman

Léa est née le 1er janvier à 4h du matin au CHU d'Amiens.

« C’est un beau bébé, automatiquement ! Je pense que tous les parents diront que leur bébé est le plus beau des enfants ». A 36 ans, Stéphanie Racine est émerveillée par son nourrisson né il y a seulement quelques heures.Léa, 3,3 kilos, est née dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019. À Amiens, c’est même la première naissance de cette nouvelle année.Heureux hasard : sa maman est née elle aussi un 1er janvier 1983 ! C’était aussi le premier bébé de l’année à Abbeville : « Je trouve que c’est beau pour une mère d’avoir son enfant né le même jour, surtout 36 ans après ! Ça ne doit pas arriver si souvent que cela ».Léa est le premier enfant de Stéphanie et de son mari Sébastien, domiciliés à Lanchères dans la Somme. Attendue le 6 janvier, elle est arrivée avec une semaine d’avance, pour le plus grand bonheur des jeunes parents : « On essayait depuis longtemps d’en avoir un et on n’y arrivait pas, raconte Stéphanie. Comme quoi il ne faut jamais laisser tomber et aller jusqu’au bout de nos idées ! »Léa et ses parents quitteront l'hôpital dans les prochains jours. Pour eux, l'année 2019 ne pouvait pas mieux commencer.