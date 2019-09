Amiens : près de 1 500 élèves vont participer à une dictée géante en 4 langues

de 10h à 12h pour les lycées sur le thème des "30 ans de la chute du mur de Berlin" ;

À l'image de la fameuse dictée de Bernard Pivot, près de 1 500 élèves de collèges et lycées vont participer à "Ze Dictée", une dictée géante quatre langues : anglais, espagnol, allemand et italien. L'objectif est de valoriser l'apprentissage des langues et promouvoir la mobilité en Europe.L'épreuve se déroulera au pôle campus d'Amiens ce jeudi 26 septembre :Les séances débuteront par une présentation de la journée européenne des langues suivie des dictées qui seront lues par des natifs allemands, espagnols et italiens qui suivent actuellement le programme Erasmus à Amiens. Le texte sera ensuite projeté pour que les participants puissent faire leur autocorrection.Les meilleurs de chaque établissement remporteront une journée à Bruxelles où ils pourront visiter le Parlement européen et visiter le musée de l'histoire européenne.Depuis 2011, l'opération rencontre toujours en franc succès. Au total, 39 établissements des Hauts-de-France participent à cet événement : 11 lycées et 28 collèges.L'événement est également ouvert au public gratuitement sur inscription obligatoire.À partir de 10h, vous pourrez vous exercer depuis chez vous en suivant l'une des dictées proposées sur notre page Facebook France 3 Picardie