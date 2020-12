Amiens : le président de l'Université de Picardie Jules-Verne a été réélu

Enseignant-chercheur en physique

Mohamed Benlahsen a été réélu ce 1er décembre à la présidence de l'Université de Picardie Jules-Verne (UPJV). Le mandat du chercheur de 61 ans, à la tête de l'institution picarde depuis la rentrée 2016, a été renouvelé pour les quatre prochaines années.La liste Ecrin (Ensemble pour une université Créative, Rayonnante et INclusive) du président sortant a rassemblé 28 voix face à celles de deux autres candidats, Michel Slama (7 voix) et Michel Sokolowski (pas de voix) aux élections des représentants des personnels, le 13 octobre 2020, et des étudiants, les 17 et 18 novembre 2020.Né le 9 juin 1961, Mohammed Benlahsen a rejoint l’UPJV en 1995 comme enseignant-chercheur en physique. De 1997 à 2009, il est chef du département de physique de l’Unité de formation et de recherche (UFR) des sciences. Il devient en 2009 le président de l'UFR des sciences, puis est reconduit dans ses fonctions en 2014.Nommé professeur en 2004, il est élu au conseil scientifique en 2008, puis au conseil d’administration en 2012 avant d'être élu comme onzième président de l’UPJV en septembre 2016. Ce premier mandat a été rythmé par la mise en oeuvre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (loi ORE), Parcoursup, les réformes des études de santé, du BAC, du DUT et de l’INSPÉ.Depuis 2016, plusieurs sites de l'UPJV ont été inaugurés le nouveau Campus de Saint-Quentin, le centre d’innovation pédagogique SimUSanté installé sur le site du CHU Amiens Picardie (2016), le Hub de l’énergie à Amiens, et bien sûr le pôle universitaire de la citadelle.