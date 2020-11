À Amiens, le rassemblement contre la loi "sécurité globale" se tiendra sur le parvis de la Maison de la culture

Changement de dernière minute

Comme dans près de 70 villes françaises, Amiens accueille ce 28 novembre une "marche des libertés", soit un rassemblement contre la proposition de loi dite "sécurité globale". Alors qu'elle devait se tenir sur la place Gambetta, soit en plein centre-ville piétonnier, la manifestation débutera à 14 heures sur l'esplanade de la Maison de la culture. La préfecture interdit la manifestation de se dérouler dans le centre-ville.Le syndicat CGT, qui appelle à manifester, regrette ce changement de programme de dernière minute. "On a été avertis hier soir vers 20 heures que c'était la Macu ou rien, déplore Kévin Crépin, le secrétaire départemental de la CGT de la Somme, qui a passé l'après-midi à négocier pour que la manifestation prenne place au lieu initial. La préfecture évoque des raisons sanitaires, mais on ne comprend pas pourquoi il y aurait plus de risques place Gambetta que devant la Macu." La décision préfectorale a probablement été motivée par l'affluence que pourrait générer la réouverture des commerces ce samedi.Le responsable ne comprend pas l'intervention de la préfecture : le manifestation prévue à Paris, d'abord interdite par le préfet de police, pourra finalement se tenir suite à une décision du tribunal administratif intervenue ce 27 novembre. En raison de la modification tardive du lieu du rendez-vous amiénois, les syndicats craignent que des manifestants ne se retrouvent en "zone interdite".La proposition de loi "sécurité globale" et son article 24, le plus contesté, qui prévoit de restreindre l'enregistrement vidéo des policiers, est dénoncée par ses détracteurs comme une loi "liberticide", notamment dans les milieux journalistiques. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce 24 novembre.