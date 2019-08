À Amiens, le rebouchage du trou du centre-ville a commencé

[ #Excavation #Amiens ]

Place au remblayage place Léon Debouverie. Aujourd'hui, 100 m3 de #béton réexcavable et autocompactant sont coulés dans la cavité.

👉 Reprise mardi après séchage de la première couche pic.twitter.com/xiChqrZBpD — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) August 30, 2019

L'existence du trou du centre-ville d'Amiens a finalement duré deux semaines. Ce 31 août, 200 mde béton - soit l'équivalent du tiers d'une piscine olympique - sont venus combler le gouffre apparu sur la place Léon-Debouverie le 12 août, mesurant jusqu'à cinq mètres de profondeur.Il s'agit d'un béton léger, "réexcavable et autocompactant", qui n'empêcherait pas d'éventuels forages futurs. Ceux-ci pourraient être effectués plus tard afin de comprendre l'origine de l'effondrement. Cet inconnu inquiète les copropriétaires de l'immeuble attenant.Mais la mairie voulait aller vite, pour permettre à la brasserie, au bord du gouffre, de rouvrir ses portes le plus rapidement possible. Prévus initialement le 28 août, les travaux de rebouchage, entrepris par l'entreprise Unibet, ont débuté dans la matinée du 31 août après l'intervention de différents experts en assurance et en béton. Dix camion-toupie ont été nécessaires pour couler le fluide dans la cavité.