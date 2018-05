À Amiens, des réfugiés montent une équipe de cricket et participent aux championnats régionaux

Un reportage signé Marie Candel, Clément Jean-PIerre et Cédric Delangle ;

Ils sont afghans, pakistanais, indiens, bangladais... Chez eux, le cricket est un sport national, bien plus important que le football. Beaucoup se sont rencontrésavant d'arriver à Amiens.Après des mois à jouer au cricket dans le parc de la Hotoie, le groupe d'amis est devenu un club en décembre 2017. Ahmad a été très surpris qu"Quand je suis arrivé en France je pensais qu'il y aurait un club de cricket ici. Mais j'ai vu que personne n'y jouait. Alors on a créé l'Amiens cricket club"Un projet soutenu pour l'aspect administratif par le. Depuis quelques jours, l'équipe a même un terrain pour s'entraîner au lycée de la Providence. L'occasion, pourquoi pas, d'initier les élèves au cricket. "On va mettre en place des séances à destination des enseignants et des élèves pour leur faire découvrir", annonce Nicolas Parguel, secrétaire d’Amiens Cricket Club.L'équipe a déjà disputé, et compte bien remporte le championnat. Prochain match le 26 mai contre Arras.



L'an dernier, c'est le Soccs (Saint-Omer cricket club stars) qui a remporté le Championnat des Hauts-de-France de cricket à Chantilly. Un club également composé de réfugiés afghans et pakistanais et créé en 2016.