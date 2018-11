A Amiens, restrictions de sécurité à cause de la venue possible d'Emmanuel Macron aux obsèques de Jean-Claude Trogneux

Voiture,

Lemerchier,

Debray,

Charles Dubois,

Albéric de Calonne,

Paul Sautai,

Beauregard,

Evrard de Fouilloy,

Morgan,

Boucher de Perthes,

Laurendeau,

Jeanne D’Arc,

Dhavernas,

Jeanne D’Arc,

Louis Thuillier,

Creton,

et Alexandre.

Ce n'est pas sûr mais il vaut mieux prendre de l'avance. La présence d'Emmanuel Macron n'est pas encore confirmée par l'Elysée mais elle est possible. C'est pourquoi les services de la présidence de la République ont demandé à la mairie d'Amiens de prendre par anticipation des mesures de sécurité pour ce mardi 13 novembre.Des restrictions de circulation autour de l’église Saint-Martin dans le quartier Henriville ont été mises en place. De 13h à 17h, les rues suivantes sont fermées à la circulation :Par ailleurs, le cimetière Saint-Acheul sera fermé au public de 12 à 18h.Jean-Claude Trogneux sera en effet inhumé mardi 13 novembre dans l'après-midi après une cérémonie religieuse. Le frère aîné de Brigitte Macron et beau-frère du président de la république est décédé à Amiens vendredi 9 novembre . Il avait 85 ans. Ancien directeur de la célèbre chocolaterie du même nom, il avait oeuvré dans le milieu politique amiénois aux côtés de Gilles de Robien. Il avait également été président du tennis-club de la ville.La "maison" Trogneux compte 7 boutiques en Hauts-de-France notamment à Arras, Lille, Saint-Quentin et la première à Amiens.