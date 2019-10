A Amiens, les Robin.e.s des bennes ont récupéré 874 kilos de nourriture gaspillée en un mois

Revoir notre vision de consommer

Nourriture gaspillée dans les poubelles

Le chiffre parle de lui même. A Amiens, les bénévoles de l'association les Robin.e.s des bennes ont pesé les restes alimentaires récupérés dans les poubelles des magasins et des grandes surfaces. 874 kilos, juste pour le mois de septembre.On ose à peine imaginer ce que cela pourrait représenter sur une année. Dans le gaspillage alimentaire, les dates de péremptions jouent un rôle important.Selon la Commission Européenne, les dates de péremption sont responsables de 20 % du gaspillage alimentaire dans les foyers. Et sont la plus grosse source de gaspillage dans la grande distribution. La loi du 11 février 2016 , interdit aux distributeurs alimentaires , de rendre impropres à la consommation des invendus encore consommables.Le gaspillage alimentaire est l'affaire de tous. Il concerne l'ensemble de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur. Des villes, comme Amiens se sont lancées depuis 2017, dans des opérations "zéro gapi" . L'objectif est d'inciter des familles sélectionnées de réduire leurs déchets.L'association Les Robin.e.s des Bennes, lutte depuis 2018 contre toutes les formes de gaspillages. Ses membres, très actifs sur Facebook, sensibilisent au quotidien au gaspillage alimentaire. Ils récupèrent les denrées encorore consommables dans les bennes et les redistribuent gratuitement aux personnes qui souhaitent en bénéficier.