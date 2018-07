Amiens : les salariés de l'hôpital Philippe-Pinel qui occupaient le hall de l'ARS expulsés

Les coureurs du Tour de France avaient passé la ligne d'arrivée amiénoise depuis un peu plus d'une heure quand les forces de l'ordres, ont procédé, samedi en fin d'après-midi, à l'expulsion de la dizaine de personnes qui occupaient l'entrée de l'Agence régionale de santé. « On ne s’attendait pas à ce que ça se passe un 14 juillet, alors qu’on était au calme et que le préfet avait donné l’ordre de ne pas expulser la veille », s'étonne, infirmière et représentante CGT.Depuis deux jours, les salariés de l'hôpital Philippe-Pinel protestaient ainsi contreau sein de l'établissement. Une "réelle urgence" d'après les soignants mobilisés, pour laquelle ils réclament la tenue d'une table ronde réunissant l'ARS, la direction de l'hôpital, les associations de familles des patients, le personnel, leurs représentants et les deux députés François Ruffin et Barbara Pompili, qui ont affirmé leur solidarité avec le mouvement depuis ses débuts.« On demande juste un rendez-vous avec l’ensemble des acteurs qui font que l’hôpital continuera d’exister, souligne. En réponse à ça, on nous envoie une cinquantaine de policiers. » Une réunion a été fixée à la date du 18 juillet par l'ARS. Elle doit permettre de faire le point sur les financements attribués à l'hôpital Pinel, mais les représentants syndicaux craignent que tous les acteurs concernés ne soient pas associés.Le mouvement continue donc. Dès ce dimanche, les personnels délogés ont décidé d'une nouvelle action : ils manifestent à présentet ce, pour une durée encore indéterminée.