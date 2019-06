Amiens SC : la campagne d'abonnement est lancée

⚠️ C'est parti pour la campagne d'abonnement de la saison 2019/2020 !

Priorité aux anciens abonnés

Des tarifs en hausse

Alors que les rumeurs et les paris vont bon train concernant l'entraîneur qui mènera le club amiénois la saison prochaine, l'Amiens SC a ouvert sa campagne d'abonnement. Pour prendre ou reprendre place dans les travées du stade de la Licorne et pouvoir soutenir son équipe lors des 19 rencontres à domicile les supporters ont le choix. Ils peuvent se rendre au stade et se réabonner un s'abonner aux guichets de la porte B (9-18h) ou réaliser la procédure sur le site internet. Du 11 au 23 juin, les 5178 abonnés de la saison dernière sont prioritaires. Leur place est ainsi conservée pendant cette période. S'ils souhaitent changer de place ou de tribunes il faudra se rendre directement au guichet le pass de la saison passée et une pièce d'identité dans la besace. Pour les autres, la campagne d'abonnement s'étendra jusqu'au 29 juin.En virage Nord comme Sud, il faudra désormais débourser 176€ soit 16€ de plus qu'en 2018-2019 pour un réabonnement et 231€ pour un abonnement contre 210€ l'an dernier. Les tarifs des abonnements selon la place voulue dans le stade varient entre 165€ et 560€.