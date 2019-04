L'Amiens SC concède le nul face à Strasbourg

🎙 Pélissier : "Tous les points comptent dans la course au maintien. On aurait pu ouvrir le score dans notre temps fort en début du match avec plus de justesse technique. On garde le même écart avec le barragiste et on va retenir cela." pic.twitter.com/0xaKMGwnqg — Amiens SC (@AmiensSC) 28 avril 2019

De retour à domicile, l’Amiens SC n’a pas trouvé la faille face à une solide équipe de Strasbourg.

Les Picards conservent la marge de quatre points d’avance sur la zone rouge avant de se déplacer à Montpellier dimanche prochain.#ASCRCSA pic.twitter.com/TT9XDX4Ka3 — Amiens SC (@AmiensSC) 28 avril 2019

24' : Pas d'occasions franches pour le moment du côté de l'Amiens SC, mais les intentions offensives sont bien présentes !#ASCRCSA 0-0 pic.twitter.com/yycKLaybzI — Amiens SC (@AmiensSC) 28 avril 2019

Le classement du championnat de Ligue 1 lors de la 34e journée / © Capture LFP

Faute de victoire, les Amiénois se contentent d'assurer un 6e match sans défaite à domicile et évitent pour le moment la zone rouge."Tous les points comptent dans la course au maintien. On aurait pu ouvrir le score dans notre temps fort en début du match avec plus de justesse technique. On garde le même écart avec le barragiste et on va retenir cela", a déclaré en fin de rencontre l'entraîneur de l'ASC Christophe Pélissier.Rien de transcendant en effet ce dimanche à la Licorne face à Strasbourg. Si bien que les deux équipes repartent bredouilles (0-0).En première mi-temps, des deux côtés, les occasions sont rares. Les fautes, elles, beaucoup moins. Deux joueurs strasbourgeois sont sanctionnés d'un carton jaune par l'arbitre Stéphanie Frappart, première femme à diriger une rencontre de championnat de Ligue 1 . Amiens presse haut, mais peine à se montrer dangereux.Même chose en deuxième mi-temps, les deux équipes ont beaucoup de difficultés à concrétiser. L'ASC devra donc encore redoubler d'effort en cette fin de saison pour être certain de se maintenir dans le championnat.