Amiens SC : le Conseil d'État, dernier recours dans la quête du maintien

Le 30 avril dernier, lors de son Conseil d'Administration la Ligue de Footaball Professionelle (LFP) décide de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1, face à l'épidémie de Covid-19.



Alors qu'il restait 10 matches à jouer avant la fin de la saison, la LFP instaure un classement final, basé sur le ratio de points gagnés par matches joués. Le Toulouse FC et l'Amiens SC, respectivement 20e et 19e, sont donc officiellement relégués. L'Olympique Lyonnais, 7e est privé de Coupe d'Europe. Ce sont ces trois clubs qui se présentent ce jeudi 4 juin devant le conseil d'État.

"Mon premier sentiment c'est l'injustice"

Au lendemain de la décision de mettre fin au championnat et de reléguer les deux derniers en Ligue 2, le président du club Picard Bernard Joannin, s'exprime dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : "mon premier sentiment c'est l'injustice, écrit-il. L'Amiens SC n'a pas pu défendre jusqu'au bout son maintien en Ligue 1. Nous avions déjà joué en retour les équipes les plus fortes : le PSG, Marseille, Lyon. Nos concurrents - Metz, Nîmes et Dijon - ne les ont pas jouées".

Le club, qui "se sent lésé", demande directement à la LFP et la Fédération Française de Football (FFF) de revenir sur sa décision. Ce que les deux instances du football français ne feront pas.

Une pétition à 19 000 signatures

Pour commencer, une pétition, lancée par l'Amiens SC dès le 1er mai. Intitulée "Pour la justice #Ligue1à22", cette pétition demande l'annulation des relégations d'Amiens et du Toulouse FC, avec dans le même temps, la montée des deux premiers de la Ligue 2. À ce jour, cette pétition est signée par plus de 19 200 personnes. Parmi elles, des grandes voix du football français comme Laurent Blanc, Gérard Houllier, Jean-Michel Larqué ou encore Antoine Kombouaré ont apporté leur soutien au club amiénois.

L'affaire portée devant la justice

Le 12 mai, l'Amiens SC suit son homolgue Lyonnais et décide de porter l'affaire devant la justice. Le club Picard dépose une requête en référé suspension devant le tribunal administratif de Paris.

Lors d'une conférence de presse, la maire de la ville Brigitte Fouré ainsi que le président d'Amiens Métropole Alain Gest entouraient le président de l'Amiens SC Bernard Joannin. La Métropole, qui a participé à la rénovation du Stade de la Licorne pour qu'il soit habilité à la Ligue 1. Un investissement qui s'élève à environ 15 millions d'euros.

Le tribunal administratif incompétent pour juger l'affaire

Le 22 mai, le tribunal administratif de Paris se déclare incompétent pour juger cette affaire. ce dernier "confirme la légitimité de l’action de l’Amiens SC menée au nom de l’ensemble du football professionnel pour faire respecter le principe de l’équité sportive et démontre que ce débat porté devant la justice ne concerne pas uniquement le cas particulier de l’Amiens SC et de sa relégation mais aussi de l’ensemble des clubs professionnels français".



L'affaire arrive donc entre les mains du Conseil d'État qui doit examiner les requêtes des trois clubs. Une décision est attendue dans le courant de la semaine prochaine.