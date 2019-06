Amiens SC : vers un duo d’entraîneurs pour remplacer Pélissier ?

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Depuis plusieurs semaines le club picard est orphelin de son coach : Christophe Pélissier. Celui qui a redonné des couleurs au club amiénois, lui permettant non seulement de décrocher une remontée en Ligue 1 en mai 2018, mais de se maintenir dans l’élite du football hexagonal la saison dernière a décidé de filer en Bretagne. Selon les informations du journal l’Equipe, deux entraîneurs pourraient enfiler le costume de successeur.

Un tandem Dupraz-Tanchot

Dans les petits papiers des dirigeants amiénois se trouveraient Pascal Dupraz et Oswald Tanchot. Le premier est libre de tout contrat depuis son départ de Toulouse en janvier 2018. Le second a quitté le Havre en cours de saison après avoir loupé les barrages d’accession à la Ligue 1. Il s’agirait de sa première expérience en L1.



Si les discussions sont avancées, il n’y aurait toujours pas d’accord financier entre les différentes parties. Une décision est attendue dans les prochains jours.



A lire aussi