Amiens SC : l'espoir renaît après la victoire 1 - 0 contre Grenoble

C'est terminé !! Victoire de l'Amiens SC !!



Après cinq matchs sans victoire, les amiénois renouent avec les trois points grâce au premier but de la saison de Stephen Odey !#AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/LOauGalVX2 — Amiens SC (@AmiensSC) October 17, 2020

Le réveil en seconde mi-temps

Tout reste à faire

Une bouffé d'oxygène pour le staff, les joueurs et les supporters. Ce samedi 17 octobre, les Amiénois ont enfin décroché leur deuxième victoire de la saison, près de deux mois après avoir défait Nancy. "C'est bien mais ce qui compte maintenant c'est de mettre une deuxième pierre la semaine prochaine, a tempéré Oswald Tanchot, le nouvel entraîneur de l'Amiens SC. On n'a pas le temps de se reposer sur nos lauriers parce qu'il faut qu'on grimpe."Après une entame de match réussie, concrétisée par une occasion d'Odey dès les premières minutes, les Samariens s'endorment rapidement dans ce match face à Grenoble, alors deuxième du championnat de Ligue 2. À la 31, les Isérois trouvent le chemin des filets amiénois malgré une belle parade de Gurtner. Hors-jeu, dit l'arbitre. La décision n'est pas flagrante mais à Amiens, on ne crachera pas sur un coup de pouce.En deuxième période, les joueurs picards retrouvent le terrain avec plus d'envie et un meilleur sens du collectif. Les efforts paient, à la 64, quand Odey reprend de la tête - avec un brin de réussite - une frappe puissante d'Opoku en sortie de corner. Amiens verrouille la partie, sans sombrer dans l'anti-jeu, et regarde impatiemment le chronomètre tourner. 1 - 0 au coup de sifflet final et un grand ouf de soulagment pour le club.Avec huit points seulement en sept matches et une 15place au championnat, l'heure n'est pas à l'excès de joie. "Mais la victoire a été tellement rare ces derniers temps dans le club qu'évidemment on la savoure, sourit Oswald Tanchot. Ce serait totalement rêveur de penser que tout a été bon, il y a eu des choses qui ont été insuffisantes mais globalement, ce que je retiens, c'est la performance collective."Une performance qu'il conviendra de confirmer, à Sochaux - 3de Ligue 2 - la semaine prochaine, puis contre Toulouse, et Auxerre. "En ce moment, c'est la politique des petits pas, souligne le coach amiénois, et les petites choses vont à un moment donné faire des choses intéressantes." Puisse-t-il dire vrai.