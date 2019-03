L'Amiens SC évite le pire face au Stade de Reims et poursuit sa course au maintien

C'est un point qui peut paraître frustrant, compte tenu du déroulé du match.



Mais c'est un excellent point pris dans la course au maintien pour l'Amiens SC face au Stade de Reims !



Bravo aux joueurs et aux supporters qui sont venus nombreux !

"Premier point à l'extérieur depuis décembre"

Amiens devra se contenter d'un point après sa rencontre haute en couleurs avec Reims au stade Auguste-Delaune, ce samedi 2 mars. Les Picards ont obtenu le nul (2-2) pour leur premier retour en Champagne-Ardenne depuis leur spectaculaire montée en Ligue 1 en 2017 Les Amiénois n'ont, mais les Champenois n'ont pas non plus mis fin à leur belle série et restent invaincus depuis le 5 décembre. "On estet qu'on a une balle de 3-0. Mais c'est un très bon point. On aurait le gagner mais aussi le perdre", a estimé l'entraîneur d'Amiens, Christophe Pélissier.Car en première période,. L'ASC a suavec un premier but signé Moussa Konaté (39e) sur un penalty. Puis le Rémois Yunis Abdelhamid fait grimper le score d'Amiens avecsur un centre de Timité (44e).Mais on a assisté à uneen seconde période. Dia relance tout à vingt minutes de la fin (70e) à la réception d'un ballon de Zeneli. Et enfin, c'estavec une frappe de Cafaro (84e). Tombeur de Marseille il y a un mois, Reims (5e) compte une unité d'avance sur l'OM (6e), son plus proche poursuivant etL'équipe amiénoise, elle, l'a échappé belle. Proche de la zone rouge et de la relégation, elle aqui rase le poteau dans les arrêts de jeu (90e+3). Reims manque l'occasion d'intégrer le top 4 et Amiens doit se contenter d'un point dans sa course au maintien."Nous ramenons ce premier point à l'extérieur", rassure Pélissier. Les Amiénois reprendront l'entraînement ce lundi après-midi et prépareront la réception de Nîmes samedi prochain.