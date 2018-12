Amiens SC : expulsé face à Lyon, Khaled Adenon pourra finalement jouer contre Bordeaux

Actions du match Amiens SC-OL

Charles Pélissier pourra finalement aligner Khaled Adenon sur la pelouse du stade Matmut-Atlantique, dimanche 23 décembre. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a en effet décidé, vendredi 21 décembre, de retirer l'un des des cartons sifflés à l'encontre du défenseur amiénois lors du match contre Lyon deux jours avant.Avec ce carton annulé, sifflé à la 19e minute, avait concédé son premier but de la rencontre : suite à une faute litigieuse sur Bertrand Traoré, l'arbitre avait donné un penalty à l'OL, transformé par Dembelé (0'58" sur la vidéo ci-dessous). Quelques minutes plus tard, Khaled Adenon a ensuite reçu un second carton jaune synonyme d'exclusion (26')."Quand je vois les images (du penalty), je suis assez énervé par cette décision qui nous plombe le match (...) je me sens lésé. J'ai le sentiment qu'on nous manque de respect", avait alors estimé Christophe Pélissier en conférence de presse. La LFP, ayant pris connaissance du rapport de l'arbitre, a finalement estimé que l'action ne méritait pas un carton.